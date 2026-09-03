Detenido en España el presunto líder de una organización criminal colombiana: lo acusan de sicariato, homicidio y tráfico de armas

La policía española detuvo en la localidad catalana de Salou a un presunto líder de una organización criminal colombiana buscado por sicariato, homicidio y tráfico de drogas, informaron este jueves las autoridades.

El detenido, Jhonatan Alexander Castrillón Arango, conocido con el alias de "Pirry", era reclamado por las autoridades colombianas, que lo habían incluido entre los fugitivos más buscados del departamento de Antioquia.

Según la nota, el sospechoso es considerado uno de los dirigentes de la organización criminal "El Mesa" y habría pertenecido a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formadas en los años 90 para combatir a las guerrillas de izquierda.

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"Era el segundo cabecilla del grupo narcoterrorista 'La Mesa', estructura criminal con injerencia en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, y es requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y concierto para delinquir", comentó en su cuenta de X el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"A los criminales los vamos a buscar dentro y fuera de Colombia. Pueden cruzar fronteras, cambiar de escondite o intentar desaparecer: nuestra Fuerza Pública los encontrará y los pondrá ante la justicia", añadió el mandatario.

Las autoridades de Colombia lo investigan por su presunta participación en delitos de sicariato, homicidio, organización criminal y tráfico de armas, detalló la policía española.

También lo vinculan al tráfico internacional de drogas hacia Europa, especialmente a Francia, Italia y España, en operaciones supuestamente relacionadas con grupos criminales de origen albanés y con la mafia italiana 'Ndrangheta.

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La investigación se desarrolló en coordinación con la policía colombiana, después de que los agentes españoles detectaran movimientos en el país europeo de personas vinculadas al fugitivo, quien presuntamente utilizaba una identidad venezolana falsa.

Según la policía, el sospechoso intentó huir en vehículo cuando los agentes procedieron a detenerlo en Salou, pero fue interceptado y detenido tras oponer resistencia.

Las autoridades españolas confirmaron posteriormente su identidad y lo pusieron a disposición judicial para iniciar los trámites de su entrega a las autoridades colombianas.

Entre los hechos que se le atribuyen figura un ataque ocurrido en junio de 2024 en el municipio de Rionegro, en Antioquia, que se saldó con siete muertos.

Sobre él pesaba una recompensa de 250 millones de pesos colombianos, el equivalente de casi 80.000 dólares.