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Jueves, 18 de junio de 2026
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Iván Cepeda

Entrevista a Iván Cepeda a horas de la segunda vuelta: condicionó el reconocimiento de los resultados y aseguró que tiene "un mecanismo" de verificación

junio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Cepeda se refirió además en conversación con Noticias RCN al hecho de que el presidente Petro no reconociera aún los resultados de la primera vuelta.

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda habló en entrevista exclusiva con Noticias RCN en el 'Streaming Final' a horas de las elecciones de la segunda vuelta que tendrán lugar este domingo 21 de junio en el país.

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En medio de su entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, a Cepeda se le transmitió la pregunta de un usuario: "Si los resultados del próximo domingo no lo favorecen ¿se compromete a reconocerlos?".

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Ante esto, Cepeda aseguró que, aunque se considera un "demócrata" que está en la "política para asumir las victorias y las derrotas cuando sea necesario", verificará los resultados de la Registraduría Nacional de Colombia por medio de un mecanismo que, afirmó, maneja su equipo.

"Vendrán los resultados en la tarde del domingo 21 de junio, habrá un escrutinio. Nosotros tenemos un mecanismo para verificar y hacerle un seguimiento a esos resultados y, por supuesto, si nosotros, a través de esos mecanismos y de los informes de la Registraduría hacemos la constatación, como lo hicimos en primera vuelta, que los resultados responden a un conteo transparente, vamos a reconocer sin ambages el resultado", precisó.

El además senador del Pacto Histórico aclaró que sus declaraciones "no necesariamente" adelantaban que no reconocería en primera instancia los resultados, sino que, en cualquier caso, prefería asegurarse de que no existiría "ninguna irregularidad".

Acevedo le consultó a Cepeda sobre el por qué cree que el actual presidente, Gustavo Petro, no ha reconocido hasta el momento los resultados de las elecciones de la primera vuelta, en la que el candidato Abelardo de la Espriella se impuso sobre el del partido de Gobierno.

"Él tiene sus planteamientos, los ha hecho. Es más, no solamente los ha hecho, sino que los ha traducido, hasta donde yo entiendo, en acciones de carácter legal y jurídico. Así que veremos qué pasa con esas acciones", respondió.

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Cepeda dejó claro que no se estaba distanciando del presidente Petro, sino que "cada quien juega un rol". "Yo soy un candidato. A mí me corresponde entrar en una segunda vuelta y lo hice inmediatamente", expuso.

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