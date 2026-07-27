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Lunes, 27 de julio de 2026
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Nicaragua

¿El régimen se arrepiente? Dictadura de Nicaragua aplaza hasta septiembre aprobación de reforma para excluir a opositores de elecciones

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Rosario Murillo y Daniel Ortega (EFE)
Rosario Murillo y Daniel Ortega (EFE)
La votación del proyecto estaba prevista originalmente para agosto, según había anunciado el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, en una entrevista difundida el pasado 22 de julio.

Aunque se había mostrado decidido, el régimen de Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional que busca excluir de las elecciones a los partidos opositores.

La medida, que provocó amplio rechazo internacional, provocó reacciones de Estados Unidos, la ONU y países de todo el planeta.

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Ahora, "la copresidenta" nicaragüense, Rosario Murillo, confirmó que ya no será en agosto sino un mes después la discusión de la controversial reforma.

La Asamblea Nacional y autoridades electorales, controladas por el gobierno, preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" y "golpistas" al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios.

La votación del proyecto estaba prevista originalmente para agosto, según había anunciado el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, en una entrevista difundida el pasado 22 de julio.

"Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días" de septiembre, dijo Murillo.

La copresidenta y esposa de Ortega señaló que la iniciativa fue expuesta este lunes al cuerpo diplomático y que el proceso de consulta abarcará varios sectores.

"Estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso y amistoso con la comunidad diplomática", agregó.

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El 20 de julio, el tirano Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país, según él, para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder bajo una tiranía absoluta, anulando a sus rivales y obligando a sus detractores a exiliarse.

"Ellos vienen conspirando (...) buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones", afirmó.

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