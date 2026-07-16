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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera agradece a EE. UU. por su respaldo a la recuperación democrática de Venezuela: "Ratificamos nuestro compromiso de avanzar"

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015 - Foto: EFE
La presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, y Jorge Rodríguez, quien funge como presidente de la Asamblea ilegítima del país, anunciaron, cada uno por su lado, una mesa de trabajo en conjunto a partir del 1 de agosto.

La presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, agradeció al Departamento de Estado de Estados Unidos por su respaldo para la recuperación democrática de Venezuela.

A través de una publicación en su cuenta de X, Dinorah se dirigió a Marco Rubio, quien reposteó comunicado de la Asamblea Nacional electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera, en la que se anuncia el inicio a una mesa de trabajo en conjunto a partir del próximo 1 de agosto.

“Agradecemos al Departamento de Estado de Estados Unidos y a Marco Rubio su firme respaldo al pueblo venezolano y su compromiso con la recuperación democrática de Venezuela. Desde la AN2015 ratificamos nuestro compromiso de avanzar, con unidad y responsabilidad, hacia la recuperación y reconstrucción del país, el restablecimiento de la institucionalidad democrática y una transición pacífica. ¡Fe y certeza Venezuela”, indicó.

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Estados Unidos considera un "paso importante en el proceso de reconciliación política" el plan de trabajo del gobierno con parte de la oposición política en Venezuela, declaró este jueves el Departamento de Estado.

"Aplaudimos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política" indicó el comunicado.

"Los devastadores terremotos han puesto de relieve la urgencia de la unidad, el liderazgo responsable y las instituciones capaces de servir al pueblo venezolano" explicaron.

"Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos liderados por los venezolanos que generen avances concretos hacia una transición electoral pacífica y democrática", añadieron.

Apenas unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que ha dejado más de 4.800 muertos, Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes de la jefe del régimen Delcy Rodríguez.

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