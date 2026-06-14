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Domingo, 14 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

¿Qué tanto le ha favorecido a Iván Cepeda el respaldo del presidente Gustavo Petro?

junio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Iván Cepeda y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Iván Cepeda y Gustavo Petro / FOTO: EFE
El mandatario colombiano ha generado polémica en el país por su participación en la campaña presidencial a favor de Iván Cepeda.

Falta una semana para la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que es ya una de las campañas más polarizadas de los últimos años. El abogado opositor Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda protagonizan una recta final marcada por acusaciones cruzadas y una creciente preocupación por la seguridad en varias regiones del país.

Una nueva encuesta en Colombia da la ventaja al opositor Abelardo de la Espriella, a sólo 7 días de la segunda vuelta. El sondeo del Centro Nacional de Consultoría para la Revista Cambio muestra al abogado con el 48,6 % de la intención de voto, mientras que Iván Cepeda alcanza el 44,7 %.

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Julián Meneses, analista en jefe de la firma de consultoría y análisis Strategiio, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre el clima político en Colombia, la muestra de la última encuesta y la intervención del presidente Gustavo Petro en la campaña política.

Sobre la última encuesta aseguró: “Es muy positivo para el país, pero genera algunas tensiones en el ámbito militar, de seguridad pública, en lo social y en lo político, pero el riesgo país ha bajado mucho y así nos están percibiendo los inversores, hay un espíritu de interés por la inversión”.

El mandatario colombiano Gustavo Petro sigue en el centro de la polémica por su activismo durante la contienda electoral y por las investigaciones que enfrenta, señalado de participación indebida en política, desequilibrando el tablero a favor de su candidato, el senador Cepeda.

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Al respecto, el analista dijo: “Las participaciones del presidente en política le han beneficiado a Abelardo de la Espriella y parece ser que hay una ruptura al interior del movimiento de la izquierda en Colombia”.

Por último, señaló: “El gran ganador de estas elecciones y que ha soportado la democracia es la Registraduría siendo clara y permitiendo fotografías para no dejar duda”.

Los colombianos definirán el próximo 21 de junio si el país continúa el proyecto político del petrismo o gira hacia una propuesta de oposición y mano dura.

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