NTN24
Miércoles, 17 de junio de 2026
Miércoles, 17 de junio de 2026
Abelardo de la Espriella

“Es un honor para mí darle a Abelardo de la Espriella mi completo y total apoyo”: nuevo mensaje de Trump sobre elecciones en Colombia

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Abelardo de la Espriella (AFP)
Donald Trump y Abelardo de la Espriella (AFP)
Asimismo Trump apuntó contra Iván Cepeda, rival de De la Espriella en las elecciones presidenciales.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un nuevo mensaje de apoyo hacia el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

El aspirante, favorito en los sondeos y ganador de la primera vuelta electoral, ya había recibido un mensaje de apoyo de parte del republicano.

En su red social Truth, el mandatario señaló:

o

"El candidato presidencial colombiano, "El Tigre", Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y duro, que lucha incansablemente por, y ama, su Gran País y Su Gente, al igual que yo lo hago por los Estados Unidos de América".

Y agregó que, "como presidente, Abelardo tendrá un tremendo éxito en llevar a Colombia a hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, ¡y restaurar la LEY Y EL ORDEN!".

Asimismo Trump apuntó contra Iván Cepeda, rival de De la Espriella en el balotaje.

"Abelardo se postula contra un marxista de izquierda radical en la secude del domingo 21 de junio - Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos que, si Abelardo gana, y por su competencia y amor por su país, tendrá el apoyo total y la fuerza de los Estados Unidos detrás de él".

o

Y añadió que, "debido a sus tremendos logros en la vida y su apoyo político para mí, es un honor para mí darle a Abelardo mi completo y total apoyo".

Finalmente, el presidente Trump hizo un llamado a los colombianos para votar por el aspirante que apoya: "SAL Y VOTA POR "EL TIGRE" ABELARDO DE LA ESPRIELLA - NO DEFRAUDARÁ A LA MARAVILLOSA GENTE DE COLOMBIA. ¡Se elevará a una nueva altura de Grandeza!".

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Elecciones en Colombia

Colombia elecciones

Iván Cepeda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Al presidente se le olvidó el artículo 188 de la Constitución": abogado que interpuso tutela contra Petro habla en La Noche de NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No me parece que se llegue a una estabilidad regional": analista internacional sobre memorando de entendimiento alcanzado entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Francisco Barbosa, exfical general de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Petro durante cuatro años ha instado a su gente a desconocer la ley": Francisco Barbosa sobre eventuales actos violentos tras las elecciones en Colombia

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones en Colombia

¿Colombia enfrenta riesgo de violencia tras las elecciones? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

"Petro viene haciendo campaña proselitista": abogado analiza fallo judicial en contra del presidente colombiano

Más de Política

Ver más
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: AFP
Elecciones en Perú

Avanzan las elecciones en Perú para que los ciudadanos escojan en un reñido balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a su noveno presidente en 10 años

Abelardo de la Espriella/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Este sería el ganador de la segunda vuelta electoral en Colombia, según nueva encuesta

Senado mexicano - Foto de referencia: EFE
Senado de México

Análisis sobre significativos cambios legislativos en México: "Estamos hablando de cambios muy importantes hechos al vapor"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Se han usado las mesas de diálogo de paz con distintos grupos armados como una forma electoral para presionar": experto en temas de seguridad sobre el constreñimiento en Colombia

Entrenador de fútbol - Foto AFP
Exfutbolista

Ganador del Balón de Oro y excapitán de selección campeona del Mundial reveló que padece cáncer en etapa cuatro descubierto tras accidente de tránsito

Terremoto en Filipinas / FOTO: Captura de video
Filipinas

Así fue el colapso de un edificio en Filipinas tras el terremoto de 7,8 que sacudió al país y que ya deja muertos

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Entrevista a Abelardo de La Espriella y a José Manuel Restrepo: "el vicepresidente va a ser el Marco Rubio del gobierno del Tigre"

Misiles en Medio Oriente - Foto de referencia de AFP
Ataque

Kuwait interceptó ataques con misiles y drones del régimen de Irán por segunda vez en menos de una semana: iban dirigidos contra las fuerzas de EE. UU. en ese país

Mariposa Monarca - Foto Canva
Biodiversidad

Mariposas monarca dan señales de esperanza: población aumentó 64 % en su migración hacia México

Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Sorpresa en la titular: estos son los elegidos por Néstor Lorenzo para el juego ante Uzbekistán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre