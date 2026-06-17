“Es un honor para mí darle a Abelardo de la Espriella mi completo y total apoyo”: nuevo mensaje de Trump sobre elecciones en Colombia

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un nuevo mensaje de apoyo hacia el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

El aspirante, favorito en los sondeos y ganador de la primera vuelta electoral, ya había recibido un mensaje de apoyo de parte del republicano.

En su red social Truth, el mandatario señaló:

VEA TAMBIÉN "Si pretenden incendiarme el país recibirán el peso de la ley": Abelardo de la Espriella a la Primera Línea a días de elecciones en Colombia o

"El candidato presidencial colombiano, "El Tigre", Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y duro, que lucha incansablemente por, y ama, su Gran País y Su Gente, al igual que yo lo hago por los Estados Unidos de América".

Y agregó que, "como presidente, Abelardo tendrá un tremendo éxito en llevar a Colombia a hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, ¡y restaurar la LEY Y EL ORDEN!".

Asimismo Trump apuntó contra Iván Cepeda, rival de De la Espriella en el balotaje.

"Abelardo se postula contra un marxista de izquierda radical en la secude del domingo 21 de junio - Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos que, si Abelardo gana, y por su competencia y amor por su país, tendrá el apoyo total y la fuerza de los Estados Unidos detrás de él".

Y añadió que, "debido a sus tremendos logros en la vida y su apoyo político para mí, es un honor para mí darle a Abelardo mi completo y total apoyo".

Finalmente, el presidente Trump hizo un llamado a los colombianos para votar por el aspirante que apoya: "SAL Y VOTA POR "EL TIGRE" ABELARDO DE LA ESPRIELLA - NO DEFRAUDARÁ A LA MARAVILLOSA GENTE DE COLOMBIA. ¡Se elevará a una nueva altura de Grandeza!".