Equipo del fútbol del sur de Colombia hace conmovedora campaña con sus jugadores en medio del terremoto: "Juntos podemos llevar esperanza"

El Deportivo Pasto, el reconocido equipo del sur de Colombia, ha lanzado una campaña que busca generar un impacto positivo más allá de las canchas.

Bajo el lema "Juntos podemos llevar esperanza, apoyo y solidaridad a quienes más lo necesitan", el club invita a sus seguidores y a la comunidad internacional a unirse en un esfuerzo colectivo para ayudar a las personas afectadas por el terremoto.

El anuncio, realizado a través de un mensaje en sus redes sociales, ha captado la atención de miles de aficionados y entidades, generando un llamado masivo a la acción.

"Nuestro compromiso va más allá del fútbol; queremos ser una fuerza de cambio en los momentos que más se necesita", comentó un representante del club sobre la iniciativa.

Cabe recordar que el presidente Abelardo De La Espriella decretó tres días de duelo nacional en Colombia por las víctimas que deja el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto.

Asimismo, Medicina Legal está a cargo de este proceso, con la identificación y los estudios forenses de las víctimas. El instituto, por medio de un comunicado, anunció que ha recibido 202 cuerpos relacionados con el letal temblor.

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En un comunicado de prensa, Medicina Legal aseguró que, del total de cuerpos que llegaron a las sedes de Palmira, Quibdó, Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, 121 han sido identificados mediante los procesos establecidos para estos casos de catástrofe nacional, como es el terremoto.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 202 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se ha logrado identificar un total de 121 víctimas, entre las que se encuentran 5 menores de edad”, señaló el instituto.

Finalmente, cabe aclarar que los equipos de rescate se encuentran desplegados en distintas zonas del país y se espera que, en las próximas horas, se siga conociendo el consolidado de los estragos causados por el terremoto en todo el territorio nacional.