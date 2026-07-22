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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Ministro de Defensa

Estados Unidos anunció importante decisión sobre plan militar con Colombia: “Planeamos llevar esta asociación a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0”

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Estados Unidos/ Bandera de Colombia - Fotos EFE
Bandera de Estados Unidos/ Bandera de Colombia - Fotos EFE
El ministro de Defensa designado, Jorge Mora, se reunió con el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire, y aseguraron que Colombia es uno de los socios históricos en seguridad de EE. UU.

El gobierno entrante de Colombia, encabezado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció desde Washington el inicio de las conversaciones para estructurar el Plan Patriota 2.0, una estrategia de cooperación militar que busca fortalecer y aumentar el vínculo en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia.

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El ministro de Defensa designado por el presidente electo, el general (r) Jorge Mora, fue el encargado de anunciar los detalles por medio de su cuenta de X, tras una serie de reuniones con altos funcionarios estadounidenses responsables de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcotráfico, la ciberseguridad y las operaciones especiales.

La delegación colombiana sostuvo encuentros con el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire, con quien se definieron los primeros lineamientos del nuevo plan.

Mora explicó que el objetivo es “recuperar capacidades, derrotar las amenazas narcoterroristas, fortalecer la autoridad legítima del Estado y contribuir a la estabilidad regional”.

Asimismo, el general (r) aseguró que esto marca “una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta en defensa y seguridad con los Estados Unidos”.

El Plan Patriota se enfoca en campañas militares y policiales en áreas priorizadas, con el fin de mejorar la seguridad y fortalecer el control estatal. En ese sentido, Colombia y Estados Unidos coinciden en la urgencia de reforzar las acciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

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Del mismo modo, dentro del plan se destaca la propuesta de establecer en Colombia un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, el cual se enfoca en la formación de fuerzas de seguridad de toda la región, con énfasis en la interoperabilidad, la preparación operacional y la cooperación internacional.

Por otro lado, Joseph Humire se pronunció acerca de la reunión y aseguró que Colombia es uno de los socios de seguridad más fuertes de Estados Unidos y que se planea llevar esta relación a nuevos niveles.

Colombia es históricamente uno de los socios de seguridad y defensa más fuertes de EE. UU. Bajo el liderazgo del presidente entrante, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), planeamos llevar esta asociación a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0”, aseguró.

Asimismo, el subsecretario elogió al general y afirmó que Colombia será un aliado primordial en materia de seguridad.

“Nos sentimos orgullosos y honrados de haber recibido al designado ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en el Pentágono la semana pasada”, indicó.

Finalmente, cabe aclarar que la apuesta del gobierno entrante apunta, según el general (r) Jorge Eduardo Mora López, a una “alianza estratégica renovada” que permita responder de manera efectiva a los desafíos de seguridad de la región.

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