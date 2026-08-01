Así avanza el retiro espiritual de Abelardo De La Espriella junto a su equipo de trabajo: “Poniendo en manos de Dios la vida”

En medio de la agenda de trabajo previa a la posesión del próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, citó a todo su gabinete de ministros designados a un primer retiro espiritual.

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“Este fin de semana, el presidente electo se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento”, señaló un comunicado de la oficina de prensa del presidente electo.

La llegada del mandatario electo al Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, municipio de Puerto Colombia (Atlántico), se dio pasadas las 10:00 a. m.

El ingreso de los participantes comenzó desde la mañana, mientras, uno a uno, los integrantes del gabinete del Gobierno entrante iban llegando a la sede del evento.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, por medio de su cuenta de X, publicó un video sobre cómo avanza el retiro espiritual.

“Poniendo en manos de Dios la vida del presidente Abelardo De La Espriella y pidiéndole a Él sabiduría para este camino de reconstrucción de nuestro país, para convertirlo en la Patria Milagro que merece ser”, escribió.

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Asimismo, Restrepo finalizó el mensaje afirmando que una patria ora unida y se mantiene unida, mientras Abelardo De La Espriella agradecía por el retiro.

“Gracias por estar aquí y por ser parte del equipo que va a reconstruir a Colombia y a llevarla a ese lugar de grandeza que hemos prometido José Manuel y yo, que es la Patria Milagro”, se escucha decir al presidente electo.

Cabe resaltar que la misma oficina de comunicaciones del presidente electo afirmó el pasado viernes que, para De La Espriella, esto era más que un acto protocolario y aseguró que es “la expresión más clara de los valores que orientarán su Gobierno”.

Finalmente, cabe resaltar que la posesión del presidente electo se llevará a cabo en la ciudad de Cali, luego de que se aprobara el traslado temporal del Congreso de la República para la ceremonia.