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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro
Programa: La Tarde

Fijan fecha para juicio de Maduro en EE. UU.: "La defensa se va a empeñar en demostrar que era presidente"

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
El dictador venezolano Nicolás Maduro enfrentó este miércoles 22 de julio su tercera audiencia en Estados Unidos tras ser capturado el 3 de enero en una operación especial de Washington en Venezuela. Durante la audiencia, el juez del caso, Alvin Hellerstein, fijó para el 1 junio de 2027 el comienzo del juicio contra el exjefe chavista por narcoterrorismo y otros delitos. “La defensa se va a empeñar en demostrar que Maduro era el presidente de Venezuela, pero la Fiscalía deberá desmontar esos argumentos”, explicó en NTN24 la abogada venezolana Génesis Dávila.

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