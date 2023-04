¿Es pecado tener relaciones sexuales un Viernes Santo?

La Semana Santa es una conmemoración cristiana en la que rememora los últimos días de Jesucristo en la Tierra, desde que llegó a Jerusalén como el salvador, el día de su muerte y la resurrección.

Durante esa semana, los creyentes viven un periodo de reflexión en el cual se realizan diferentes actividades alrededor de la historia de cristo y en la que se aprovecha también para arrepentirse de los pecados y pedir milagros por medio de la oración.

Esta celebración anual tiene consigo una serie de creencias alrededor que se han escuchado por mucho tiempo, sobre todo para el Viernes Santo por ser el día en que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo.

Entre ellas están las de no comer carne, solamente pescado; no realizar ninguna actividad física, porque estamos de luto, y una de las más renombradas es la de no tener ningún tipo de relación sexual porque si no se queda ‘pegado’ como castigo por no respetar la memoria de cristo.

Al respecto, ni la Iglesia Católica ni la biblia han mencionado que no se puede tener relaciones sexuales, no existe un dogma religioso en el que se diga que esto es pecado, se trata simplemente de una creencia popular propagada por quienes creen que el sexo es algo “impuro”.

De las diferentes creencias que hay alrededor de la Semana Santa que sí está ligada de las creencias cristianas es el de no comer carne roja y tiene que ver con el sacrificio, pues cristo se sacrificó por la humanidad y ese día no puede haber más sacrificios ni nada que tenga que ver al respecto.

Tampoco se deben realizar juegos de azar y esto tiene que ver con la mala fama que Judas le dio al dinero obtenido por tratos y apuestas; según las creencias, quienes practiquen estos juegos estarían firmando su propia ruina.

¿Es posible quedarse “pegado” por tener relaciones sexuales?

En la ciencia médica se habla de un raro fenómeno conocido como "penis captivus" (pene atrapado) que consiste en una contracción de ciertos músculos vaginales durante el coito y la hinchazón del pene mientras esto ocurre que lo deja atascado.

Sin embargo, no es un problema de salud grave, pues con un relajante muscular se soluciona este inconveniente que, además, no es muy común que suceda.