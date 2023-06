“Es un éxito que se abra una oficina (del CPI) en el país”: ONG venezolana

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que se abrirá una oficina de asistencia técnica en Venezuela, el fiscal Karim Khan explicó que la instalación del espacio permitirá una mayor colaboración para garantizar que haya más justicia en el país.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han acompañado a las víctimas de la violación de Derechos Humanos en el país creen que el fiscal no se va con una buena impresión sobre los avances en Venezuela, donde la Corte adelanta una investigación por denuncias de crímenes de lesa humanidad.

VEA TAMBIÉN Maduro firma con Karim Khan otro "memorando de entendimiento" que concreta la oficina de la CPI en Venezuela o

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 Alí Daniels, codirector de la ONG venezolana Acceso a la Justicia y abogado defensor de los Derechos Humanos, quien señaló que es un éxito la instalación de la oficina del CPI en Venezuela, pero aclaró que su función solo será en temas de capacitación técnica y no para las investigaciones de las denuncias recibidas por crímenes de lesa humanidad.

“La fiscalía tiene varios mandatos y estos generan diferentes caminos que no tiene que relacionarse, este fiscal fue el mismo que dijo en noviembre del año pasado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y no se estaba juzgando a los responsables, este fiscal es el mismo que en abril de este año se opuso a que el gobierno contestara a las observaciones que hicieron las víctimas ante la sala de cuestiones preliminares y pidió la continuación de la investigación, eso es un camino pero no tiene nada que ver con la que se está generando con el memorando de entendimiento firmado en 2021 y que es la cooperación técnica, esta oficina no tiene potestad de recibir denuncias ni de hacer ninguna investigación, solo es para tratar temas de capacitación técnica y ese camino es paralelo al de la investigación y no tiene nada que ver”, aseguró.

“Yo lo digo por el hecho de que es fiscal haya utilizado fórmulas de tratamiento diplomático mientras que estuvo aquí, no significa que haya un cambio en su postura, el fiscal sigue diciendo lo mismo… El fiscal no ha cambiado de posición, simplemente está ejerciendo una competencia que es diferente y paralela a la de investigación”, añadió el invitado.

VEA TAMBIÉN Provea: El fiscal Karim Khan no se va de Venezuela con buenas noticias o

Alí Daniels explicó en qué consisten las capacitaciones técnicas: “El delito de persecución no está en el código penal venezolano y eso no es casual, pues todos los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela tiene sus orígenes, para nosotros, en la persecución, entonces el fiscal ahí tiene una tarea de trabajar para que se incluya la persecución en el código penal, este es un ejemplo de capacitación técnica”.

Por último, señaló: “es un éxito cuando se abra la oficina porque nunca va a ser lo mismo que te cuenten lo que pasa en Venezuela a que lo vivas y aunque esta oficina no va a recabar información para investigación si van a tener una vivencia real y directa de lo que ocurre en el país”.