El actor Johnny Depp causa furor en Nueva York con la representación de Ebenezer Scrooge para promocionar su nueva película

El actor norteamericano Johnny Depp protagonizó una inusual intervención urbana en las calles de Manhattan, Nueva York, al recorrer Bryant Park caracterizado como Ebenezer Scrooge con sombrero de copa y abrigo oscuro, como parte de la campaña promocional de su nueva película titulada Ebenezer.

La acción publicitaria desarrollada incluyó diversas situaciones preparadas para trasladar al espacio público el característico desdén del protagonista por las festividades de fin de año, y registró momentos donde el intérprete increpó a un coro que entonaba villancicos al grito textual de “Cállense”.

Los videos difundidos por los canales oficiales del filme y replicados de manera masiva en redes sociales mostraron al artista en una interacción hostil con un puesto benéfico de Santa Claus, con acciones donde arrojó al suelo obsequios ofrecidos por los transeúntes, desordenó decoraciones navideñas y derribó un árbol ornamentado en medio del asombro de los espectadores.

Esta no es la primera vez que Depp presenta públicamente al personaje, pues en julio asistió caracterizado a una convención de cultura popular, según los antecedentes recopilados por medios especializados. Sin embargo, la acción de noviembre marcó la diferencia al desarrollarse en un sitio abierto ante el público general.

La producción cinematográfica Ebenezer propone una versión sobrenatural del relato clásico, y ubica al protagonista ante encuentros con su pasado, presente y futuro durante una noche de Navidad. El guion corresponde a .Nathaniel Halpern y cuenta con un elenco destacado que incluye a Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy y Tramell Tillman.

El filme llegará a las salas de cine el 13 de noviembre de 2026, según confirmó la productora Paramount Pictures. El portal BroadwayWorld informó que, durante su recorrido, Depp también se acercó a un puesto solidario, con el mantenimiento constante de la actitud hosca del personaje frente a cada elemento navideño.