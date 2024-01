Este es el ETIAS, el nuevo permiso que requerirán los colombianos para entrar a Europa: fecha prevista de inicio, precio y recomendaciones

El ETIAS, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, es un permiso que requerirán los ciudadanos de más de 60 países exentos de visa para entrar a Europa, entre ellos Colombia. Según la previsión más reciente de la Unión Europea, se espera que esta autorización de viaje entre en vigor a partir de mediados de 2025.

De esta manera, los ciudadanos exentos de visa deberán gestionar el ETIAS a partir de esa fecha para viajar a cualquiera de los 30 países europeos que lo exigirán.

Se trata de una autorización vinculada al pasaporte del viajero y será válida por un período de hasta tres años o hasta que el pasaporte expire, lo que ocurra primero. Si se obtiene un nuevo pasaporte, se deberá solicitar una nueva autorización de viaje ETIAS.

Con un ETIAS válido, se puede ingresar al territorio de estos países europeos tantas veces como se desee para estancias de corta duración, generalmente hasta 90 días en cualquier período de 180 días.

No obstante, debe tener en cuenta que el ETIAS no es una visa y no garantiza la entrada a territorio europeo. Al llegar, un guardia fronterizo solicitará ver el pasaporte y otros documentos, y verificará que se cumplan las condiciones de entrada.

La Unión Europea ha informado que la solicitud de una autorización de viaje ETIAS se podrá realizar a través de una página web oficial del ETIAS o la aplicación móvil del ETIAS.

El costo de la solicitud será de 7 euros (alrededor de $30.000 colombianos), aunque algunos viajeros están exentos de pagar esta tarifa.

La mayoría de las solicitudes se procesarán en cuestión de minutos. Sin embargo, es posible que algunos trámites puedan tardar más tiempo en procesarse.

Si es así, se recibirá una decisión dentro de los cuatro días siguientes. Es importante tener en cuenta que este período puede ser extendido hasta 14 días si se solicita información o documentación adicional, o hasta 30 días si se es invitado a una entrevista.

Por eso, se recomienda solicitar la autorización de viaje ETIAS con suficiente anticipación antes del viaje planeado.

Una vez que se haya enviado la solicitud, se recibirá un correo electrónico de confirmación que incluirá el número de solicitud único del ETIAS. Es importante guardar este número para referencia futura. Una vez que se haya procesado la solicitud, se recibirá otro correo electrónico informando sobre el resultado.

Al obtener la autorización de viaje ETIAS, es importante verificar que los datos como el nombre, número de pasaporte y otra información sean correctos, ya que cualquier error podría impedir cruzar la frontera.

Si la solicitud es rechazada, se proporcionarán las razones de esta decisión en el correo electrónico. También se incluirá información sobre cómo apelar, detalles de la autoridad competente y el plazo de tiempo relevante para presentar una apelación.

Es importante resaltar que esta autorización es para estancias de corta duración, permitiendo permanecer en los países europeos que requieren el ETIAS hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

Durante toda la estadía, es obligatorio contar con una autorización de viaje ETIAS válida. Eso significa que se puede abandonar y regresar al país en cualquier momento, siempre y cuando se respete los límites de tiempo mencionados anteriormente.

Al llegar a la frontera, es importante llevar el mismo pasaporte que se utilizó en la solicitud del ETIAS, ya que está vinculado a él. De lo contrario, no se permitirá abordar el vuelo, autobús o barco, ni ingresar a ninguno de los países europeos que requieren el ETIAS.

También se debe asegurar de que el pasaporte tenga una validez de al menos tres meses después de la fecha prevista de salida de los países europeos que requieren el ETIAS, aunque en este punto hay algunas excepciones frente a países donde existen dificultades para renovar este documento de viaje.

De acuerdo con la Unión Europea, la solicitud de la autorización de viaje ETIAS es un proceso sencillo y económico que garantizará un viaje sin contratiempos a los países europeos que lo requieren.