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Ejército de Colombia

Este es el momento exacto en el que el Ejército destruyó dos explosivos instalados en un parque en el Cauca: el lugar es frecuentado por familias

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército destruyó dos explosivos instalados en un parque en el Cauca- Captura de pantalla de Tercera División del Ejército Nacional - X
Ejército destruyó dos explosivos instalados en un parque en el Cauca- Captura de pantalla de Tercera División del Ejército Nacional - X
Los elementos fueron encontrados tras labores de inteligencia y patrullajes en el área urbana.

Tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional localizaron y destruyeron de manera controlada dos dispositivos explosivos improvisados que habían sido instalados en inmediaciones del parque principal de Guapi, Cauca, según informó este martes 22 de septiembre la Tercera División de la institución.

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De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo después de labores de inteligencia y patrullajes realizados por los uniformados en el área urbana del municipio. Una vez ubicados los elementos, los soldados adelantaron el procedimiento correspondiente para neutralizarlos y evitar que representaran un riesgo para la población civil.

El Ejército advirtió que los dispositivos se encontraban en un espacio de alta afluencia de personas, frecuentado diariamente por familias, niños y habitantes de Guapi, por lo que su presencia representaba una amenaza para quienes transitan por este sector del municipio.

La institución destacó que la reacción de las tropas permitió retirar los elementos explosivos sin que, de acuerdo con la información divulgada, se registraran víctimas por este hecho. Asimismo, reiteró que mantiene operaciones de seguridad en la zona para proteger a la población y prevenir nuevas acciones que puedan afectar a la comunidad.

El procedimiento ocurre en un momento de preocupación por la situación de seguridad en Guapi y otros municipios de la costa Pacífica del Cauca. En los últimos días se han registrado diferentes hechos que han puesto en alerta a las autoridades y a los habitantes de la región.

El pasado 15 de septiembre se reportó un hostigamiento contra la estación de Policía de Guapi, mientras que el 19 de septiembre se presentó un nuevo ataque con explosivos contra esa unidad policial, hecho que dejó herido a un uniformado, según reportes de medios regionales.

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Además, organizaciones sociales han advertido sobre la presencia y disputa de estructuras armadas ilegales en distintos puntos del litoral Pacífico caucano. En el caso de Guapi, reportes recientes han mencionado la presencia de estructuras de las disidencias de las Farc y del ELN, aunque no existe, hasta el momento, una atribución oficial de estos dos dispositivos encontrados este martes a una organización específica.

La situación mantiene la atención de las autoridades sobre el área urbana de Guapi, especialmente por el riesgo que representan los artefactos explosivos cuando son instalados en lugares de tránsito y concentración de civiles.

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