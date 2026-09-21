¿Intentando evitar abucheos? Delcy Rodríguez llega escoltada a Nueva York en absoluta opacidad antes de su discurso en la ONU

Delcy Rodríguez aterrizó en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en medio de una absoluta opacidad sobre su agenda oficial. La jefe encargada del régimen venezolano tiene previsto reunirse este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que será su primer encuentro presencial desde que Nicolás Maduro fuera capturado el pasado 3 de enero.