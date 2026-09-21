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DEL ATRIL A LA PRISIÓN: En 9 años, Maduro pasó de dar un discurso en la ONU a estar TRAS LAS REJAS

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Con la visita de la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Washington, también se rememora la última intervención del dictador Nicolás Maduro, quien hace nueve años dio su último discurso ante la Asamblea General de la ONU y quien hoy, nueve años después, enfrenta la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el porte ilegal de armas.

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