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Narcotráfico

Escondidos dentro de un camión: así encontró el Ejército de Colombia más de 250 kilogramos de pasta base de coca

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Ejército de Colombia
Foto: Ejército de Colombia
El cargamento era transportado en un tractocamión que circulaba por la vereda El Cedro, en el corregimiento de Bruselas.

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de Colombia resultó en la incautación de 259 kilogramos de pasta base de coca en el municipio de Pitalito, departamento de Huila, con un valor estimado cercano a los 800 millones de pesos colombianos.

Según informó el Ejército Nacional a través de sus redes sociales, soldados de la Quinta División, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, realizaron operaciones de control territorial que permitieron detectar el estupefaciente.

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El cargamento era transportado en un tractocamión que circulaba por la vereda El Cedro, en el corregimiento de Bruselas.

Durante la inspección del vehículo, las tropas localizaron el material ilícito oculto en el interior del tractocamión.

La operación se enmarca dentro de las acciones permanentes de las fuerzas militares colombianas contra el narcotráfico en zonas rurales del país.

De acuerdo con información de inteligencia proporcionada por las autoridades, este cargamento "estaría relacionado con las economías ilícitas de los Comandos de Frontera", grupo armado que opera en diversas regiones del país.

La pasta base de coca es un producto intermedio en el proceso de elaboración de cocaína, utilizado como materia prima que posteriormente se refina hasta obtener el alcaloide en su forma "más pura".

Esta incautación se suma a los esfuerzos del gobierno colombiano por combatir el narcotráfico, uno de los principales desafíos de seguridad que enfrenta el país.

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El Ejército Nacional no reportó capturas relacionadas con esta incautación, aunque las investigaciones continúan para identificar a los responsables del transporte y distribución del material.

El estupefaciente quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para los procedimientos legales correspondientes.

Las fuerzas de seguridad colombianas han intensificado sus operaciones contra el narcotráfico en 2026, en medio de debates nacionales sobre estrategias de lucha contra las drogas y desarrollo alternativo en zonas rurales afectadas por cultivos ilícitos.

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