Delcy Rodríguez Programa: El Informativo Esto es lo que no nos han contado de la llegada de DELCY RODRÍGUEZ A NY: ¿Por qué un jet privado? septiembre 21, 2026 Por: Miguel Pedreros Delcy Rodríguez arribó de madrugada a Nueva York para participar en la Asamblea General. También le puede interesar Asamblea General de la ONU Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo Régimen venezolano "Estados Unidos sabe que Delcy, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello son parte directa del Cartel de los Soles": analista Asamblea General de la ONU Encuentros y desplantes: esto es lo que dio de qué hablar en la Asamblea de la ONU Vicente Fox "Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump María Corina Machado María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas Vicente Fox "Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox Compartir en: