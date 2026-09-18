Cilindro con mensaje amenazante contra el Inpec obliga a cerrar vía a cárcel de Palogordo en Girón, de la que fue trasladado el 'Negro Óber': esto es lo que se sabe

Momentos de alerta se vivieron en la mañana de este viernes 18 de septiembre cerca de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, por el hallazgo de un cilindro abandonado. El sector permaneció acordonado mientras las autoridades verificaban si se trataba de un objeto explosivo y, sobre las 9 de la mañana, el Ejército Nacional descartó la amenaza.

Según el reporte de medios locales, el hallazgo del objeto abandonado se dio en el sector conocido como Las Piscinas, lo que llevó al cierre preventivo de la vía de acceso a la cárcel de máxima seguridad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el objeto hallado estaba cubierto con una pancarta de color azul, en la que se observa un mensaje contra los funcionarios del Inpec de la prisión. Al parecer, se trata de un mensaje dirigido contra los operativos de mayor control que se adelantan actualmente al interior del penal.

Asimismo, los videos que circulan en redes sociales también muestran a los uniformados que inspeccionaron la zona, así como vehículos estacionados mientras se realizaba la revisión del sitio.

Según la información que llegó por medio de los videos, soldados del batallón Caldas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional fueron los primeros en llegar a la zona para verificar la situación.

Cabe resaltar que, en la prisión de alta y media seguridad de Girón, ubicada en el kilómetro 14 de la vereda Palogordo, en Girón, se encontraba recluido el 'Negro Óber', cabecilla de la banda Los Costeños. Según la Fundación Pares, él y otros criminales están señalados de lograr desplazar al Clan del Golfo de algunas zonas de la Costa. El criminal fue imputado por al menos una decena de delitos y ha sido trasladado de prisión en varias ocasiones debido a su actividad delictiva reincidente.

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De hecho, hace pocos días la Fiscalía señaló que, aun desde prisión, el capturado habría continuado dando órdenes y participando en extorsiones contra vendedores y comerciantes en lugares como Barranquilla, Soledad y Galapa. Por estas nuevas denuncias, le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.

Del mismo modo, en la cárcel de Palogordo se encuentran otros presos de alto nivel, pues el pasado 7 de agosto, tras asumir la jefatura del Estado, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de al menos 117 criminales de alto perfil recluidos en la cárcel de Itagüí.

Finalmente, tan solo un día después, el 8 de agosto, se confirmó la llegada de al menos 17 presos a la prisión de Palogordo, en Santander. Otros presos fueron trasladados a centros penitenciarios en lugares como Bogotá, Medellín, Valledupar, La Dorada, Palmira o Ibagué.