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Delcy Rodríguez
Programa: La Noche

¿Restaurar la confianza de la ONU? Mientras la tirana Delcy Rodríguez ya está en Nueva York, persiste la indignación venezolana

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Bajo el lema "Restaurar la confianza" este martes se llevará a cabo el periodo 81° de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, este lema presenta una gran incógnita al contar con la participación de la encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez. Mientras Rodríguez es recibida en Estados Unidos, sostiene reuniones con personas de alto perfil diplomático y se prepara para dar su discurso en la ONU; las protestas de los perseguidos y presos políticos de su régimen hacen cada vez más eco en Venezuela, en donde la indignación es indiscutible.

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