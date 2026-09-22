“El retorno de María Corina Machado a Venezuela es de un nivel de complejidad”: Rodrigo Diamanti

Rodrigo Diamanti, defensor de los derechos humanos, estuvo en La Mañana de NTN24 para hablar acerca del regreso de María Corina Machado a Venezuela y aseguró: “El retorno de María Corina Machado debe tener una complejidad muy grande, es la única explicación del por qué ella todavía no está en Venezuela, pues lo único que sueña y por lo que no descansa es por poder volver a Venezuela, es lo único en lo que ella piensa”.