“Este no es tu maldito país, aprende inglés”: a gritos el cocinero de un restaurante en EE. UU. increpó a un domiciliario venezolano

Un video que fue difundido en redes sociales ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales por el trato de un empleado de restaurante hacia un migrante en Washington DC, Estados Unidos.

El audiovisual, compartido en plataformas como TikTok, muestra cómo el trabajador del negocio de comidas trató a gritos al domiciliario venezolano que no habla inglés.

Gregorio Amundarain, un hombre venezolano residente en la capital estadounidense, fue la víctima de lo que muchos consideran como un ataque de xenofobia.

“Aprende inglés, apréndelo”, comienza el video en el que se ve al hombre gritando en el rostro al ‘delivery’ que, aún con un casco puesto, solo graba e ignora los gritos.

“¿Necesitas dinero en America (Estados Unidos), esta es la manera, aprende inglés”, grita el hombre.

Aunque el venezolano intenta decir a la cámara que no entiende lo que pasa, el hombre del restaurante responde con más gritos e insultos: “Me importa una mie**a, apréndelo”.

“Este no es tu maldito país, aprende ingles, no es tu maldito país”, continúa.

En voz baja, Gregorio dice que no sabe lo que pasa: “Me está insultando, no entiendo ni madres de lo que me está diciendo”.

Antes de retirarse, el cocinero toma la bolsa del pedido y se la pone en el pecho al domiciliario con evidente fuerza y rabia.

El joven, que trabaja como domiciliario de la plataforma Uber Eats, compartió el clip en sus redes y provocó un arrollador impacto casi de inmediato.

Según medios locales, un día después del incidente, las autoridades de DC ordenaron el cierre temporal del establecimiento Canna Coffee Ice Cream Cafe Mocktail Bar Lounge, tras una inspección de salud realizada el 11 de septiembre.