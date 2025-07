Estilista que denunció abuso sexual en el CECOT se reencontró finalmente con su familia en Táchira

Estilista, actor y maquillador, oriundo del estado Táchira, Andry Hernández, relató ser inocente de las vinculaciones con la banda criminal el Tren de Aragua, argumento utilizado por Estados Unidos para expulsarlo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador junto a otros 251 venezolanos.

Hernández relató que durante los cuatro meses que permaneció arrestado en territorio salvadoreño, perdió la esperanza de rencontrarse con sus padres, al tiempo que denunció que además del infierno que vivió al perder su libertad, fue abusado sexualmente.

"Un día yo me estaba bañando y me cacharon, me llevaron a la isla, y abusaron de mi. Me obligaron a hacerle sexo oral a un oficial, y entre tres oficiales, agarraron el rolo y me lo pasaron por mis partes íntimas. Para mí, eso fue demasiado devastador (...) lo único que me pasó por la cabeza: fue - Dios apiádate de mí", afirmó en una entrevista publicada por el canal del estado.

Expresó agradecimiento al diseñador mexicano estadounidense, Willy Chavarría, quien dedicó su pasarela de la semana de la moda para denunciar el envió de migrantes a El Salvador.

"Gracias por no olvidarnos".

El hombre de 31 años de edad, relató que en sus muñecas tiene dos tatuajes, una corona y debajo de ellas está escrito 'Mom' y 'Dad', lo que resultó ser una "prueba sólida" de las autoridades estadounidenses para relacionarlo con criminales.

Hernández atravesó la peligrosa selva del Darién en mayo de 2024 y el 29 de agosto, después de pedir su cita, se presentó ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, fue detenido y recluido en Otay Mesa, en San Diego.

Según reportó la BBC, el estilista fue interrogado y llenó la planilla correspondiente a Validación/Confirmación de Miembro de Grupo que Amenaza la Seguridad.

"De todas las casillas, Andry solo llenaba la de tatuajes sospechosos y por eso obtuvo 5 puntos, la mitad de lo que necesita para ser, según ese sistema, parte confirmada de un grupo delictivo", precisó el medio.

El hombre que no tenía idea de que era considerado sospechoso de pertenecer al Tren de Aragua, esperaba su cita para concretar el asilo que le permitiría vivir en Estados Unidos. Sin embargo, el pasado 15 de marzo, el mismo día que el presidente Donald Trump desempolvó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para poder deportar masivamente a migrantes, Andry Hernández fue enviado al Cecot.

Una foto que hizo el periodista Philip Holsinger, de la revista Time, dio la vuelta al mundo y fue como los padres de Hernández se enteraron del paradero de su hijo.

Holsinger además relató que el estilista gritaba en pánico: "¡No soy pandillero, soy gay, soy peluquero!", mientras cubría su cara con las manos encadenadas cuando los guardias lo abofeteaban.

Aunque el gobernador de California, Gavin Newsom, y varios congresistas exigieron prueba de vida y solicitaron su retorno a Estados Unidos, esto no sucedió.

Finalmente llegó a Caracas el pasado 18 de julio en medio de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, pero para abrazar a sus padres debó aguardar cuatro días. Antes hubo trámites, chequeos médicos y entrevistas de los repatriados con el Ministerio Público, que abrió una investigación contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele por crímenes de lesa humanidad.