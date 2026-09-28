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Expectativa por inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro"

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El regreso de la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, ya es inminente tras el regreso de Claudia Macero, coordinadora de comunicación del partido Vente Venezuela. Tras la llegada de su colaboradora a territorio venezolano, Machado indicó: "Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa". Su retorno coincide con la llegada de periodistas internacionales al país y ha intensificado especulaciones sobre el regreso de Machado, quien ha intentado volver a Venezuela en al menos siete ocasiones durante la última semana, según reportes

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