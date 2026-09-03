Jugador sorprende al anunciar su retiro de la Selección Colombia tras "frustración" en el Mundial: "Se lo manifesté al cuerpo técnico"

Casi dos meses después de su participación en el Mundial 2026 con la selección Colombia, un jugador sorprendió al anunciar en las últimas horas su retiro de la Tricolor.

El mediocampista aseguró que es tiempo de darle oportunidad a otros talentos y explicó que tomó la decisión después de la temprana eliminación en octavos de final del Mundial.

Se trata del mediocampista Juan Fernando Quintero, quien fue uno de los jugadores que hicieron parte de la plantilla de convocados en la selección cafetera.

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Durante una entrevista para el programa Saque Largo de Win Sports, el mediocampista de Independiente Medellín dio a conocer su decisión.

"Yo dije que me hacía a un costado, porque sentía que ya había llegado mi momento después de la frustración del Mundial y así se lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros", dijo.

En ese sentido, explicó que sintió una "frustración grande" por perder vistiendo los colores de la Tricolor.

"El profe Lorenzo sabe que lo quiero y lo aprecio", dijo.

Al ser consultado sobre un nuevo llamado a la Selección Colombia, Quintero aseguró que es tiempo de darle espacio a otros jugadores más jóvenes.

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A finales de septiembre la Selección Colombia disputará tres partidos amistosos, que serán los primeros después de su participación en la cita orbital.

Colombia jugará tres partidos en Estados Unidos: ante México, el 26 de septiembre; Paraguay, el 2 de octubre, y Perú, el 6 de octubre.