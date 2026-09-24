Juez de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca restablecer el acceso a medios vetados por Trump

La administración del presidente Donald Trump debe "restablecer de inmediato" el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, ordenó este jueves un juez federal estadounidense, después de que esos medios fueran vetados.

Trump expulsó a los reporteros de esos medios de la residencia presidencial el viernes como castigo por difundir lo que calificó como "noticias falsas".

Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como "enemiga del pueblo".

El veto coincidió con un momento en que sus índices de aprobación están bajo mínimos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta solicitando una orden de restricción temporal contra la prohibición, al argumentar que violó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la libertad de prensa.

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El juez Timothy Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa a esos medios "probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso", según el fallo consultado por la AFP.

"La 'regla general' es que 'las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive' de un interés protegido constitucionalmente", escribió Kelly.

El juez precisó que las acreditaciones de prensa de los empleados de los tres medios serán restituidas "hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal", que permanecerá en vigor durante 14 días.

El magistrado añadió que la decisión no puede ser recurrida de forma inmediata.

"El fallo es una victoria para los medios de comunicación que luchan por cubrir a un presidente que se ha enfrentado repetidamente a la prensa", reaccionó MS NOW.

Antes del fallo, el Departamento de Justicia había argumentado que Trump puede "controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval".

"El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", sostuvo.