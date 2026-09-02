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Abelardo de la Espriella

Renunció la ministra de Educación de Colombia, Viviane Morales: De la Espriella se despidió de ella con "nostalgia" y anunció su reemplazo

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Viviane Morales, exministra de Educación de Colombia. (EFE)
Viviane Morales, exministra de Educación de Colombia. (EFE)
El presidente manifestó que “Viviane se va” con su “gratitud y afecto” y dijo que las puertas del gobierno “siempre abiertas para ella”.

La ministra de Educación de Colombia, Viviane Morales, renunció al cargo debido a lo que definió como "una situación familiar inesperada".

"Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata. Esa circunstancia hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable", escribió Morales al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una carta con fecha del 31 de agosto.

La ministra aseguró que estará al frente del Ministerio hasta el próximo lunes 7 de septiembre.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la salida de Morales del gabinete con un sentido mensaje y anunció a su reemplazo.

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, afirmó.

Indicó que, al mismo tiempo, despide “con nostalgia” a quien definió como su “querida amiga Viviane Morales”.

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“Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”, aseveró.

Manifestó que “Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella”.

“Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam. Que Dios las bendiga a ambas y las acompañe siempre”, indicó.

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