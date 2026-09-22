Figura sudamericana del Real Madrid se perderá los amistosos con su selección en triple fecha FIFA tras lesión

A pocos días de la fecha FIFA en la que las selecciones sudamericanas disputarán varios partidos amistosos, una figura del Real Madrid se lesionó y no podrá estar con selección tras el Mundial.

Se trata del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, quien sufrió un "esguince de grado 3" en el tobillo izquierdo, según informó este martes el club, por lo que no participará en los próximos compromisos junto a su selección.

El jugador sufrió un pisotón del surcoreano colchonero Lee Kang-in en el derbi liguero contra el Atlético de Madrid que el Real Madrid perdió 2-1 el domingo en el Metropolitano.

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Tras el encuentro, el técnico merengue, José Mourinho, lamentó que el jugador del Atleti no recibió la tarjeta roja por esa entrada.

El Real Madrid informó inicialmente que el uruguayo sufría un "traumatismo severo", pero las nuevas pruebas realizadas este martes mostraron "un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo".

El conjunto blanco no precisó el tiempo de baja del jugador y se limitó a afirmar que está "pendiente de evolución", aunque este tipo de lesiones puede llegar a las seis semanas de baja e incluso más.

Un portavoz de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que Valverde no participará en la gira asiática, en lo que será el estreno de Diego Forlán como DT interino de la Celeste.

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En reemplazo del capitán merengue fue citado el volante Emiliano Martínez, del Palmeiras, indicó la AUF en sus redes sociales.

Uruguay disputará en los próximos días varios partidos amistosos en Asia contra Japón, Corea del Sur e India.

Valverde, de 28 años, tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta de la Celeste y reivindicarse tras el pobre papel realizado en el Mundial 2026.

"Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida", afirmó el 3 de julio el capitán de Uruguay, días después de la dolorosa eliminación en la primera fase.

"No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto", añadió Valverde, uno de los internacionales más críticos por su bajo rendimiento.