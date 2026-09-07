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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella pidió gestionar nacionalidad para Zion Hwang: esta fue la reacion del creador de contenido

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
En uno de sus videos, el influencer expresó su deseo de convertirse oficialmente en ciudadano colombiano y aseguró que Colombia ha tenido un papel fundamental en su vida.

El creador de contenido coreano Zion Hwang volvió a llamar la atención en redes sociales luego de pedir públicamente ayuda para obtener la nacionalidad colombiana, tras más varios años viviendo en el país.

En uno de sus videos, el influencer expresó su deseo de convertirse oficialmente en ciudadano colombiano y aseguró que Colombia ha tenido un papel fundamental en su vida.

Según explicó, siente un profundo agradecimiento por el país, motivo por el que también ha participado en diferentes iniciativas sociales y acciones de ayuda a comunidades y personas que lo necesitan.

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“Ya llevo más de 10 años en Colombia y todavía no tengo la nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano. ¿Será que me la pueden dar, por favor? Yo no quiero irme de Colombia?”, manifestó Zion en el video dirigido al presidente.

La petición llegó hasta el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en X y pidió a la Cancillería revisar la solicitud del influencer.

“He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley. Quien lleva a Colombia en el corazón y ha hecho de esta tierra su hogar merece ser escuchado”, señaló el mandatario.

La solicitud de Zion y la posterior respuesta presidencial se producen en medio del anuncio del Gobierno Nacional sobre el fortalecimiento de los controles dirigidos a extranjeros que permanecen en Colombia sin haber regularizado su situación migratoria.

Zion Hwang reaccionó a la respuesta
Después de conocer el pronunciamiento del presidente, Zion Hwang publicó un nuevo video en sus redes sociales para agradecerle por haber atendido su petición.

El influencer aseguró que ahora estará pendiente de los siguientes pasos del proceso y de las indicaciones de las autoridades para avanzar en su solicitud de nacionalidad colombiana, un trámite que espera concretar después de sus más de 10 años de permanencia en el país.

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