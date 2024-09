Exsuegro de la princesa Diana de Gales es señalado de agresión sexual

El fallecido multimillonario egipcio Mohamed Al Fayed, padre de la expareja de la princesa Diana, Dodi Al Fayed, es señalado de violación y agresión sexual.

Esto ocurre luego de que saliera a la luz una investigación que la cadena británica BBC convirtió en un documental.

Según la cadena, al menos 20 mujeres acusaron al exdueño de las tiendas británicas Harrods.

Los hechos habrían ocurrido en las propiedades del magnate en Londres y París entre los años 80 y 2000.

De las mujeres interrogadas, al menos cinco lo acusaron de violación en el documental titulado "Al Fayed: Un depredador de Harrods" y un podcast.

En 2015, Al Fayed ya había sido acusado de agresión sexual por varias mujeres y la policía abrió una investigación en 2015, pero el empresario nunca fue inculpado.

Asimismo, la investigación de la BBC señala que Harrods no intervino e intentó encubrir las acusaciones.

VEA TAMBIÉN Diana de Gales: el rostro que inspiró grandes historias en el cine y la televisión o

Al Fayed vendió la emblemática tienda de Londres en 2010 a la rama de inversiones del fondo soberano de Catar por 1.500 millones de libras (2.200 millones de dólares).

Tras esto, los actuales dueños se declararon "consternados" por las acusaciones y ofrecieron disculpas.

"Como empresa le fallamos a las empleadas que fueron víctimas y les ofrecemos nuestras disculpas más sinceras", indicaron.

Una de las víctimas señaló que Al Fayed la invitó presuntamente a su habitación y le habría hecho sentarse en su cama antes de agarrarla.

"Le dejé claro que no quería que volviera a suceder. No le di mi consentimiento (...) Me violó".

Tony Leeming, exejecutivo de los almacenes de lujo, dijo que "todo el mundo lo sabía" y los "tocamientos" cometidos por el dueño se convirtieron incluso en motivo de bromas.