Nuevo ataque con drones a un peaje en Colombia: así quedaron captados los aparatos cuando sobrevolaban zona del atentado

Este mediodía, la tranquilidad de los viajeros y trabajadores de la vía Panamericana se vio interrumpida tras un nuevo ataque con explosivos contra el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao.

Este hecho fue ejecutado mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde drones y no ocasionó daños en la estructura física del punto de recaudo, operado por el Consorcio Nuevo Cauca, pero encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad del principal corredor vial del suroccidente del país.

Según los reportes preliminares de las autoridades y los testigos en la zona, las detonaciones se registraron de manera sorpresiva en los alrededores de las casetas de cobro.

Cabe resaltar que el uso de tecnología como los drones cargados de explosivos permitió a los perpetradores atacar a distancia, y evitar el contacto directo con las patrullas terrestres.

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Del mismo modo, los informes preliminares indican que no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas entre los operarios del peaje ni los conductores que transitaban por el lugar. Sin embargo, el susto y la zozobra se apoderaron de la comunidad local y de los transportadores de carga.

Unidades tácticas del Ejército Nacional y la Policía de Carreteras desplegaron un robusto dispositivo de seguridad en el sector de Cachimbal. Los uniformados acordonaron el perímetro e iniciaron las labores de inspección técnica para descartar la presencia de otros artefactos sin detonar en los alrededores de la carretera.

La movilidad en este tramo estratégico de la ruta internacional se vio alterada de forma preventiva mientras los equipos antiexplosivos garantizaban las condiciones mínimas de seguridad para el tránsito de vehículos.

Este atentado no es un hecho aislado. Las autoridades de inteligencia atribuyen esta acción a las estructuras 'Jaime Martínez' y 'Dagoberto Ramos' de las FARC, agrupaciones armadas que mantienen una fuerte presencia en los municipios de Santander de Quilichao, Caldono, Toribío y Buenos Aires.

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En los últimos meses, los peajes del Cauca, incluidos Mondomo, Villa Rica y Tunía, se han convertido en blancos recurrentes de este grupo ilegal.

El uso continuado de drones con carga explosiva plantea un desafío inédito para la fuerza pública en la región.

Gremios económicos, transportadores y habitantes del departamento reiteraron su llamado urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa para implementar tecnologías de bloqueo de señal e interferencia de drones, así como un incremento permanente del pie de fuerza sobre la vía Panamericana.