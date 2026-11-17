De la Espriella toma medidas especiales de seguridad en el Huila tras la seguidilla de ataques terroristas

En el suroccidente de Colombia, en el departamento de Huila, hay medidas especiales de seguridad para hacerle frente a los ataques terroristas de las últimas horas, una motocicleta bomba fue detonada en un peaje, aunque no hubo heridos. En otro peaje, del mismo departamento, fue abandonado un carro bomba que, gracias a la rápida acción de las autoridades, no explotó y en las últimas horas fue atacada la estación de policía, dejando un uniformado resultó herido. Este martes llegaron hombres de la fuerza de despliegue rápido y se activaron bloques de seguridad urbana.