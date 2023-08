Fanáticos de Daniel Sancho piden su libertad por ser lindo: “esos abdominales no merecen estar en la cárcel”

El chef español Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, fue enviado a prisión preventiva en la isla Koh Phangan en Tailandia luego de confesar que asesinó al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga.

El detenido afirmó que tuvo que cometer el delito ya que era rehén del médico que estaría presuntamente obsesionado con él y que lo estaría amenazando a él y a su familia.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, afirmó Daniel.

“Este hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia, si no hacía lo que me pedía, me decía que ya iba a saber lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, continuó en el relato.

El hijo del famoso actor Rodolfo Sancho espera ahora un juicio, y según una entrevista emitida por un medio español, las autoridades lo estarían “tratando muy bien”: “Estoy bien, me trataron muy bien, la policía me trata muy bien, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla”.

Por otro lado, en redes sociales comenzó a crearse una comunidad de fanáticos de Daniel Sancho que con los HT #FreeDanielSancho o #ColombiaMiente están pidiendo la libertad del chef con diferentes argumentos, entre ellos uno que parece burlesco: que no merece ir a la cárcel por ser muy guapo.

“Esos abdominales no son para estar encerrados”, “cadena perpetua, pero de amor”, “libertad para nuestro niño hermoso”, “ser tan guapo sí que es un delito”, “El cirujano era un depredador sexual y nuestro niño se defendió y punto”, entre otros han sido los comentarios que han hecho en redes sociales los seguidores de Sancho.

La Policía de Tailandia dio por cerrada la investigación del caso, pese a que por ley tiene hasta 84 días para recopilar las pesquisas, y pidió la pena capital para Sancho como presunto autor material e intelectual del aberrante crimen.