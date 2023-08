Revelan detalles del homicidio del médico colombiano Edwin Arrieta a manos del chef español Daniel Sancho

Durante las últimas horas, varios medios de comunicación han revelado detalles del caso del asesinato de un médico colombiano a manos de un chef español en Tailandia.

Se trata del homicidio del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga, quien perdió la vida tras el brutal ataque que le propinó el chef español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, quien a su vez fue enviado a prisión preventiva en la isla Koh Phangan en Tailandia luego de confesar el crimen.

Sancho, que de momento ha sido sometido a un aislamiento de diez días por protocolo de covid-19, admitió haber privado la vida del profesional de la salud Edwin Arrieta en un supuesto “arrebato de furia”.

Según la declaración del asesino confeso, este agredió al médico porque Arrieta “expresó su deseo de tener relaciones sexuales”, a lo cual el joven se negó.

Producto de la insistencia del cirujano, “en un arrebato de furia”, Sancho lo golpeó, dejándolo inconsciente.

De acuerdo a varios rotativos de prensa en materia de sucesos, el homicida también confesó que “desmembrar el cuerpo” del médico nacido en Lorica, Córdoba, le tomó “tres horas”.

Al respecto, NTN24 habló con Miguel González, abogado de la familia del médico colombiano asesinado, sobre el móvil del caso y lo que sigue para Sancho por la vía legal.

“Se le pidió a la cancillería de Colombia en Tailandia que nos entregue un informe en tiempo real de las acciones tomadas por las autoridades (del país asiático), ya que toda la información que nos ha llegado ha sido extraoficial”, dijo González.

“Existe la posibilidad de que el señor Daniel (agresor) sea trasladado a España, bajo una petición de sus abogados. Por ello, hemos hecho un requerimiento a la Cancillería para que designe un grupo de abogados de manera temporal (en Tailandia), y se oponga de manera contundente a esa solicitud para que esta persona (Sancho) sea juzgada en el país tailandés”, aclaró.

En un basurero en la isla de Koh Phangan en Tailandia fueron encontrados los restos del ciudadano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, que estaría vacacionando junto a Daniel Sancho, de 29 años.

Recordemos que inicialmente el detenido afirmó que tuvo que cometer el delito ya que era rehén del médico que estaría presuntamente obsesionado con él y que lo estaría amenazando a él y a su familia.

“Soy culpable pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, afirmó Sancho.

“Este hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia, si no hacía lo que me pedía, me decía que ya iba a saber lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, continuó.

Reportes del periódico británico Daily Mail, añaden que el chef español fue visto antes del crimen comprando un cuchillo, una sierra, bolsas de basura y material de limpieza, elementos utilizados en el violento acto.