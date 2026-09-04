El proyecto petrolero que avivó histórica disputa por las Islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido

La histórica disputa por las Islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido vuelve a escalar la tensión entre ambas naciones. Recientemente, el presidente argentino Javier Milei anunció un paquete de medidas para frenar la explotación petrolera no autorizada en el archipiélago. Y es que a través del proyecto petrolero Sea Lion se busca extraer 314 millones de barriles de crudo bajo licencias británicas.