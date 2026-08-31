Ataque con cuchillo en Times Square en Nueva York deja dos muertos: la policía disparó contra la sospechosa

Un ataque con cuchillo en Times Square ha dejado este lunes a dos personas muertas y otra gravemente herida, luego de que una mujer armada con dos cuchillos apuñalara a dos personas y después fuese baleada por agentes de la Policía de Nueva York (NYPD).

Los hechos ocurrieron apropiadamente a las 4:30 de la tarde, hora local, cerca de la intersección de la calle 42 Oeste con la Séptima Avenida, una de las más concurridas de Manhattan y uno de los puntos turísticos más importantes de Nueva York.

Según información de las autoridades, la mujer comenzó a amenazar a personas en la zona y luego atacó con un cuchillo a un hombre y a una mujer. Después del ataque, corrió en dirección norte a una subestación del NYPD que se encuentra en Times Square, lugar donde fue localizada por varios agentes.

La Policía informó que los oficiales le exigieron que dejara las armas, pero la mujer no obedeció. Los agentes usaron al principio un taser para tratar de hacerla parar, sin conseguirlo. En el momento en que la sospechosa se dirigió hacia los policías mientras sostenía los cuchillos, varios agentes le dispararon.

La mujer fue movilizada a un hospital con heridas de bala, pero murió. Una de las personas que fue apuñalada de igual forma falleció debido a sus lesiones. El segundo herido está en estado crítico, según las autoridades.

La secuencia quedó registrada parcialmente en videos tomados por personas que estaban en el momento de los hechos en Times Square. Las imágenes dejan ver a varios policías rodeando a la mujer y tratando de controlarla antes de que empezaran los disparos.

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El NYPD acordonó distintas calles cercanas del lugar y solicitó a residentes y turistas estar alejados de la zona ya que se estaba desarrollando la investigación. La Policía advirtió sobre cierres de calles, retrasos en el tráfico y posibles interrupciones del transporte público.

Las autoridades han descrito de forma inicial a la atacante como una persona que presuntamente sufría una alteración emocional. De momento, no se ha establecido un motivo claro para el ataque y la Policía no lo está tratando como un acto terrorista.