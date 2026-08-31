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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina con emotiva carta: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

agosto 31, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Lionel Messi en el Mundial 2026 - Foto: EFE
A través de sus redes sociales, el mediocampista del Inter de Miami dio a conocer su decisión en una emotiva carta en la que recordó su paso por la Albiceleste durante 20 años.

El astro argentino Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina, con la que ganó dos Copas América y un Mundial.

A través de sus redes sociales, el mediocampista del Inter de Miami dio a conocer su decisión en una emotiva carta en la que recordó su paso por la Albiceleste durante 20 años.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió Messi.

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“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, agregó.

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El astro argentino no ocultó su amor por la selección, al tiempo que reconoció no tener más para dar. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, dijo.

"Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", agregó.

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