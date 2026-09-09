A pesar del acuerdo petrolero entre la Casa Blanca y Miraflores, Marco Rubio asegura que "la izquierda destruyó a Venezuela"

Pese al acuerdo petrolero entre el Gobierno de Estados Unidos y el "régimen interino" de Venezuela, Marco Rubio, jefe de la diplomacia de la Unión Americana, dijo que "la izquierda destruyó a Venezuela".

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Afirmó este miércoles en Ecuador que los movimientos de izquierda han provocado daños económicos y políticos en varios países de Latinoamérica.

"Los grupos de izquierda ya han estado aquí y han destruido el hemisferio. La izquierda destruyó a Venezuela", sostuvo Rubio.

"La izquierda destruyó a Cuba, la izquierda destruyó a Nicaragua, la izquierda básicamente ha destruido todos los países de los que se ha apoderado en el hemisferio”, añadió.

El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese sentido, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

Según Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y se supervisarán los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".