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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

A pesar del acuerdo petrolero entre la Casa Blanca y Miraflores, Marco Rubio asegura que "la izquierda destruyó a Venezuela"

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Afirmó que los movimientos de izquierda han provocado daños económicos y políticos en varios países de Latinoamérica.

Pese al acuerdo petrolero entre el Gobierno de Estados Unidos y el "régimen interino" de Venezuela, Marco Rubio, jefe de la diplomacia de la Unión Americana, dijo que "la izquierda destruyó a Venezuela".

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Afirmó este miércoles en Ecuador que los movimientos de izquierda han provocado daños económicos y políticos en varios países de Latinoamérica.

"Los grupos de izquierda ya han estado aquí y han destruido el hemisferio. La izquierda destruyó a Venezuela", sostuvo Rubio.

"La izquierda destruyó a Cuba, la izquierda destruyó a Nicaragua, la izquierda básicamente ha destruido todos los países de los que se ha apoderado en el hemisferio”, añadió.

El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

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En ese sentido, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

Según Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y se supervisarán los fondos para beneficiar a ambos países.

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Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".

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