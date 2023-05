Fiscal general de Colombia sacará a su familia del país por temor a represalias en su contra

Continúa la disputa entre el fiscal general de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa, y el presidente del país, Gustavo Petro, luego de que este último aseverara ser el superior de Barbosa porque, según él, la Constitución lo dice.

“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”, afirmó el presidente Petro a los medios este viernes antes de emprender su viaje de vuelta desde España, lo que ha generado un sinfín de reacciones.

Entre ellos, reaccionó la Corte Suprema del país, que le respondió al mandatario corrigiendo su afirmación: “El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia”, indicó el tribunal.

El fiscal Barbosa se pronunció de manera pública y señaló que sacará a su familia del país por temas de seguridad, ya que asegura tener “temor a que sean asesinados".

“En este país han asesinado colombianos como Luis Carlos Galán o como Rodrigo Lara y fueron declarados como crímenes de Estado, en los que diversos gobiernos han tenido que participar en reparación a sus víctimas y eso se ha producido por cuenta de acciones estatales”, dijo Barbosa.

El fiscal añadió que si le pasa algo a él o a su familia será por las acciones de Petro: “Me insta decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de Estado en Colombia. Como no lo voy a hacer, porque no tengo superior jerárquico en este país, como lo dijo la honorable Corte Suprema, me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia”.

Al respecto, el presidente Petro no se ha pronunciado; sin embargo, en su cuenta de Twitter sigue defendiendo la interpretación que hizo del artículo 115 de la Constitución, pese al llamado “a la sensatez, respeto y cordura” que hizo la Corte Suprema.