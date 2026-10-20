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Martes, 20 de octubre de 2026
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Fiscalía compulsó copias a comisión de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Esto se conoce apenas horas después de que la Procuraduría General de la Nación anunciara una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.

La Fiscalía General de Colombia compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro sobre su presunta participación en el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

La Fiscalía abrió una noticia criminal el pasado 31 de agosto, en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

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Ese mismo día, se dispuso la compulsa de copias a dicha comisión de la Cámara de Representantes.

Esta medida de la Fiscalía se tomó teniendo en cuenta que por competencia en esa entidad la que debe investigar a los expresidentes del país.

El controvertido caso del 'Pacto de Valledupar' salió a la luz luego de que testimonios de exparamilitares mencionaran que delegados del gobierno Petro habrían intentado presionar a los exjefes paramilitares para que rindieran declaraciones en contra de figuras políticas de la oposición entre el 22 y el 24 de octubre de 2025.

Esto se conoce apenas horas después de que la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sala Disciplinaria de Instrucción, anunciara una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez.

Esto, por el mismo caso del 'Pacto de Valledupar' y su presunta participación en un plan para que exjefes paramilitares acusaran de vínculos con esos grupos a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en plena campaña presidencial.

Según la entrevista citada en el auto, Rodríguez afirmó que en octubre de 2025, en Valledupar, actuó como secretaria técnica de la “Mesa de Diálogo Social Paz Total” con exjefes de las AUC, un evento que cerraba el proceso de Ralito.

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Allí, según su versión, recibió la orden del entonces presidente Gustavo Petro y de Benedetti de lograr que los desmovilizados hablaran de los tres líderes políticos. Aseguró que los exjefes se negaron y que, al informar en Bogotá, la reacción fue de molestia.

La Procuraduría también incluyó en el expediente el video que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso publicó en X el 19 de octubre de 2026.

En él dice que aclara “la realidad de lo sucedido en Valledupar” y afirma que el compromiso con las víctimas y con Ralito no se negocia ni se subordina a intereses políticos.

Cabe precisar que en el caso de Benedetti y Rodríguez se trata de una apertura de investigación, no de un pliego de cargos: los hechos se describen como presuntos y las versiones que sustentan la actuación provienen de declaraciones de Rodríguez que aún deben ser verificadas.

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