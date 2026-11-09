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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Donald Trump

Donald Trump admite que su política migratoria fue "demasiado dura": "Deportamos personas que tenían buenos trabajos"

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El mandatario brindó una entrevista para el medio CBS tras la derrota del partido Republicano en las elecciones de medio término.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió en una entrevista este domingo que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

"También deportamos personas que tenían buenos trabajos y que solo entraron ilegalmente al país", indicó.

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"Pienso que fue demasiado dura", respondió el mandatario cuando se le preguntó en la cadena CBS sobre su política de deportaciones de inmigrantes, según apartes difundidos por el medio en redes sociales.

Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas.

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Sin embargo, el viernes Trump nombró al artífice de esa política de línea dura, Stephen Miller, como su jefe de gabinete, lo que se augura como una contraofensiva tras la derrota republicana.

Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de que respaldó a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a comienzos de este año.

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