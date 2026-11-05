"Fuertes pruebas contra la dignidad de la magistratura": abogado sobre nuevos señalamientos a Gustavo Petro

En Colombia, un nuevo escándalo salpica al expresidente Gustavo Petro en un hecho que vuelve a poner bajo la lupa la transparencia de su gestión durante sus cuatro años de gobierno. Ahora, la controversia estalla tras las acusaciones de Deicy Jiménez, una funcionaria estatal que asegura haber sido beneficiada con recibir contratos públicos a cambio de favores íntimos. Tras la publicación del clip, el expresidente Petro salió a la defensiva y dijo que se trataba de su vida privada.