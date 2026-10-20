Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez señalamientos del ‘Pacto de Valledupar’

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sala Disciplinaria de Instrucción, abrió investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez.

Esto, por su presunta participación en un plan para que exjefes paramilitares acusaran de vínculos con esos grupos a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en plena campaña presidencial.

La decisión, firmada por la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, se basa en una queja de Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

Bustos cuestionó las declaraciones que Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación, entregó a Revista Semana el 1 de agosto de 2026 y al equipo de empalme del gobierno entrante.

Los hechos que se investigan

Según la entrevista citada en el auto, Rodríguez afirmó que en octubre de 2025, en Valledupar, actuó como secretaria técnica de la “Mesa de Diálogo Social Paz Total” con exjefes de las AUC, un evento que cerraba el proceso de Ralito.

Allí, según su versión, recibió la orden del entonces presidente Gustavo Petro y de Benedetti de lograr que los desmovilizados hablaran de los tres personajes políticos. Aseguró que los exjefes se negaron y que, al informar en Bogotá, la reacción fue de molestia.

El auto precisa que la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 creó el Comité Técnico para el cierre de esa mesa de diálogo. Ese comité lo integraban el ministro del Interior, el director del DAPRE, el Consejero Comisionado de Paz y los gestores de paz designados, y la Secretaría Técnica estaba en cabeza del DAPRE.

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Por su pertenencia a ese comité, la Procuraduría considera que ambos funcionarios habrían conocido y participado del presunto plan.

La Procuraduría también incluyó en el expediente el video que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso publicó en X el 19 de octubre de 2026.

En él dice que aclara “la realidad de lo sucedido en Valledupar” y afirma que el compromiso con las víctimas y con Ralito no se negocia ni se subordina a intereses políticos.

El despacho dispuso, entre otras diligencias:

Preservar la publicación de Semana, otras entrevistas de Rodríguez, el mensaje de Mancuso y el video de una rueda de prensa de Benedetti y Rodríguez de octubre de 2025.

Pedir a la Fiscalía información sobre la denuncia penal por estos hechos y trasladar las pruebas recaudadas allí.

Realizar una inspección disciplinaria al DAPRE para obtener lo que Rodríguez entregó al empalme, los documentos del comité, los actos de designación de gestores de paz y los registros de asistentes y grabaciones de la reunión.

Escuchar en testimonio al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; al exdirector de RTVC, Hollman Morris, y al exalto comisionado de Paz, Otty Patiño.

Solicitar las certificaciones laborales de los dos investigados.

Cabe precisar que se trata de una apertura de investigación, no de un pliego de cargos: los hechos se describen como presuntos y las versiones que sustentan la actuación provienen de declaraciones de Rodríguez que aún deben ser verificadas.