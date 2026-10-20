NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Procuraduría

Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez señalamientos del ‘Pacto de Valledupar’

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Armando Benedetti y Angie Rodríguez (EFE)
Armando Benedetti y Angie Rodríguez (EFE)
Cabe precisar que se trata de una apertura de investigación, no de un pliego de cargos.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sala Disciplinaria de Instrucción, abrió investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez.

Esto, por su presunta participación en un plan para que exjefes paramilitares acusaran de vínculos con esos grupos a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en plena campaña presidencial.

o

La decisión, firmada por la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, se basa en una queja de Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

Bustos cuestionó las declaraciones que Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación, entregó a Revista Semana el 1 de agosto de 2026 y al equipo de empalme del gobierno entrante.

Los hechos que se investigan

Según la entrevista citada en el auto, Rodríguez afirmó que en octubre de 2025, en Valledupar, actuó como secretaria técnica de la “Mesa de Diálogo Social Paz Total” con exjefes de las AUC, un evento que cerraba el proceso de Ralito.

Allí, según su versión, recibió la orden del entonces presidente Gustavo Petro y de Benedetti de lograr que los desmovilizados hablaran de los tres personajes políticos. Aseguró que los exjefes se negaron y que, al informar en Bogotá, la reacción fue de molestia.

El auto precisa que la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025 creó el Comité Técnico para el cierre de esa mesa de diálogo. Ese comité lo integraban el ministro del Interior, el director del DAPRE, el Consejero Comisionado de Paz y los gestores de paz designados, y la Secretaría Técnica estaba en cabeza del DAPRE.

o

Por su pertenencia a ese comité, la Procuraduría considera que ambos funcionarios habrían conocido y participado del presunto plan.

La Procuraduría también incluyó en el expediente el video que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso publicó en X el 19 de octubre de 2026.

En él dice que aclara “la realidad de lo sucedido en Valledupar” y afirma que el compromiso con las víctimas y con Ralito no se negocia ni se subordina a intereses políticos.

El despacho dispuso, entre otras diligencias:

  • Preservar la publicación de Semana, otras entrevistas de Rodríguez, el mensaje de Mancuso y el video de una rueda de prensa de Benedetti y Rodríguez de octubre de 2025.
  • Pedir a la Fiscalía información sobre la denuncia penal por estos hechos y trasladar las pruebas recaudadas allí.
  • Realizar una inspección disciplinaria al DAPRE para obtener lo que Rodríguez entregó al empalme, los documentos del comité, los actos de designación de gestores de paz y los registros de asistentes y grabaciones de la reunión.
  • Escuchar en testimonio al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; al exdirector de RTVC, Hollman Morris, y al exalto comisionado de Paz, Otty Patiño.
  • Solicitar las certificaciones laborales de los dos investigados.

Cabe precisar que se trata de una apertura de investigación, no de un pliego de cargos: los hechos se describen como presuntos y las versiones que sustentan la actuación provienen de declaraciones de Rodríguez que aún deben ser verificadas.

Temas relacionados:

Procuraduría

Valledupar

Armando Benedetti

Abelardo de la Espriella

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado es alguien que ha torpedeado el alcance de la transición”: analista sobre el número dos del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy Rodríguez premia a Diosdado Cabello y le da más poder: con la Ley de Odio los castigos dependen de él

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La tercera fase es urgente, no importa que compita Delcy": Alviárez por dichos de Trump sobre elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Pierre Collin, comerciante de la ciudad de Niza, se convirtió en símbolo de resistencia en medio de las protestas - Foto: AFP - Captura pantalla
Francia

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Sigifredo López, exsecuestrado-Foto: EFE
La JEP

La JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero": exsecuestrado Sigifredo López

Gustavo Petro/ Álvaro Uribe/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Escándalo

Estalla escándalo por "Pacto de Valledupar" con el que Petro habría buscado enlodar a Uribe y De la Espriella

Guerra en Ucrania | Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos reitera denuncia de reclutamiento de cubanos en Rusia para combatir en la guerra con Ucrania

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Integrantes del ELN-Foto: EFE
ELN

Condenan a 11 integrantes del ELN por reclutamiento de 60 menores de edad: tenían entre 8 y 17 años y eran obligados a cumplir diferentes labores

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Las frases crueles de Maduro para torturar: "Apriétenlos más y qué podemos hacer para que hablen"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Integrantes del ELN-Foto: EFE
ELN

Condenan a 11 integrantes del ELN por reclutamiento de 60 menores de edad: tenían entre 8 y 17 años y eran obligados a cumplir diferentes labores

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Las frases crueles de Maduro para torturar: "Apriétenlos más y qué podemos hacer para que hablen"

Terremoto en Panamá - AFP
Terremoto

"Panamá no es un país sísmico, la ciudadanía está asustada": Susana Arroyo, comunicaciones Cruz Roja

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Protestas en Colombia

Prueba de fuego para Abelardo de la Espriella en Colombia: enfrenta manifestaciones promovidas por la oposición y advierte respuesta a actos violentos

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen nicaragüense

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Bandera de la ONU - Foto de referencia: AFP
ONU

Consejo de Seguridad de ONU condena ataques de hutíes contra Arabia Saudita

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023