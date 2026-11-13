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Deicy Jiménez

Petro revela que sugirió a Deicy Jiménez buscar trabajo en el Congreso tras ver "condiciones laborales de esclavitud" del estudio webcam en el que trabajaba: "casi vomito"

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Foto: EFE
El expresidente Gustavo Petro aseguró que conoció el lugar donde trabajaba la mujer en Suba, Bogotá.

El expresidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre las denuncias de Deicy Jiménez, la mujer que lo señaló de presuntamente gestionar contratos en entidades del Estado a cambio de favores íntimos.

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En esta oportunidad, el exmandatario se refirió a las condiciones laborales que, según su versión, encontró cuando conoció el estudio webcam en el que ella trabajaba en Bogotá y explicó por qué le habría sugerido buscar una oportunidad laboral en el Congreso de la República.

A través de X, Petro respondió a las declaraciones de Jiménez, quien ha cuestionado sus versiones sobre la relación que habrían mantenido y los encuentros personales que, según ella, ocurrieron durante varios años.

En su publicación, el exmandatario aseguró que nunca tuvo un encuentro personal con la mujer durante su administración que se extendió de 2022 a 2026.

Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deicy Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación”, aseveró.

Sin embargo, uno de los puntos que llamó la atención de su pronunciamiento fue cuando hizo referencia al trabajo que desempeñaba Jiménez antes de llegar al sector público. Según Petro, tuvo la oportunidad de conocer el lugar donde ella trabajaba, ubicado en el sector de Suba, y quedó sorprendido por las condiciones en las que se encontraba.

“Pude observar el lugar de trabajo de Deicy Jiménez en el estudio webcam en Suba, Bogotá, y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba”, escribió.

El exmandatario agregó que esa situación fue la que lo llevó a sugerirle que buscara un empleo formal, teniendo en cuenta su formación académica, y que por esa razón le habría sugerido trabajar en el Congreso.

“Esa fue la razón por la que le pedí que buscara un trabajo formal de acuerdo a sus estudios en el Congreso de la República”, añadió Petro.

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Cabe resaltar que las declaraciones se conocen en medio de las denuncias de Jiménez, quien aseguró que habría recibido oportunidades laborales en distintas entidades estatales por intermediación del exmandatario.

Según la información recopilada sobre sus vinculaciones, la mujer tuvo contratos con el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada entre 2021 y 2026.

El caso también involucra señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación pública y presuntas vinculaciones de otras mujeres.

Este viernes 13 de noviembre, Jiménez tenía previsto rendir declaración ante la Fiscalía; sin embargo, la diligencia no se realizó debido a un inconveniente de salud que afectó al esposo de su abogada, según informó el ente acusador.

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