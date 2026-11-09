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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Paraguay

Conmebol tenía más de 13 millones de dólares en banco que quebró en Paraguay y provocó la salida del presidente Santiago Peña

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Sede de la Conmebol / FOTO: EFE
Sede de la Conmebol / FOTO: EFE
La debacle se desató el pasado martes cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank a raíz de problemas de solvencia

La crisis bancaria en Paraguay golpea también al fútbol: el gremio de jugadores denuncia salarios bloqueados, los futbolistas de la Albirroja se declararon víctimas y la Conmebol tiene depositados unos 13 millones de dólares en el banco intervenido.

La debacle se desató el pasado martes cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank a raíz de problemas de solvencia. Dos días después, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia, aunque esta no fue aceptada por el Senado, que busca un juicio político en su contra por el caso.

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¿Y el fútbol? El balompié no ha quedado al margen de una crisis que afecta a la mitad de la población de Paraguay, una nación de seis millones de habitantes.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Luque, cerca de Asunción, tiene unos 13 millones de dólares en el banco en un certificado de depósito de ahorro a plazo fijo, explicó a la AFP una fuente de la entidad.

La cifra representa un 2,3% de los ingresos del organismo rector del fútbol sudamericano en 2025 y "no afecta en absoluto la operatividad de Conmebol", agregó la fuente.

Ueno Bank, además, patrocina desde mediados de 2024 a la Copa Sudamericana, organizada por la Conmebol. El contrato vence en diciembre y no se renovará, sostuvo la fuente.

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"No hay gran afectación" para el torneo o la final del certamen, que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla, aseguró.

La situación es distinta para el fútbol local, pues Ueno Bank había invadido con su marca el rentado local.

"Hay muchos jugadores afectados", dijo el presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay, Rogelio Delgado, al diario argentino Olé.

En pocos años, el banco se convirtió en auspiciante de varios de los equipos más importantes de la primera división paraguaya: Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Sportivo Luqueño y Rubio Ñu.

Su marca llegó incluso a incorporarse a los nombres de dos estadios emblemáticos: el Defensores del Chaco, propiedad de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y La Nueva Olla, de Cerro Porteño.

También alzaron la voz los jugadores de la selección, idolatrados tras clasificar al país al Mundial de 2026 tras 16 años de ausencia en la mayor cita del fútbol.

"Nosotros también fuimos víctimas de esta situación. Compartimos la misma indignación, preocupación y dolor que afecta a tantos compatriotas", dijeron en un comunicado publicado en las redes sociales del capitán, Gustavo Gómez.

"Exigimos con firmeza que el Gobierno y la justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción (...) no es justo, ni vamos a permitir, que por las acciones de unos pocos impresentables se manche el nombre y la reputación de todo Paraguay", agregó la nota.

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