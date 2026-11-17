"Es probable": analista sobre la posibilidad de una intervención militar de EEUU en Cuba

El Comando Sur de Estados Unidos adelanta ejercicios militares en la base naval en Guantánamo, Cuba, bajo liderazgo y supervisión directa del general Francis Donovan. Mientras esto sucede en la bahía bajo el dominio norteamericano, el régimen cubano ha movilizado a cientos de civiles, incluyendo mujeres y adultos mayores sin experiencia militar, para ejercicios de defensa ante una eventual intervención extranjera. Una estrategia que recuerda acciones similares en Venezuela hace un año, cuando el entonces dictador Nicolás Maduro exhibía civiles armados ante la presión de Washington.