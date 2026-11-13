¿Cómo puede haber un nuevo ciclo de diálogo cuando continúa el asedio contra opositores venezolanos?

En medio del hostigamiento que vive el asesor jurídico de María Corina Machado, Perkins Rocha, comenzó en Caracas el cuarto ciclo de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la dictadura venezolana. Sobre este tema, Diego Loyo Rosales, estratega político y experto en relaciones internacionales, conversó con El Informativo de NTN24.