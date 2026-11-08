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Domingo, 08 de noviembre de 2026
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Messi

Messi hace historia en Estados Unidos al recibir por segundo año consecutivo la Bota de Oro de la MLS 2026

noviembre 8, 2026
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
Lionel Messi | Foto: EFE
Lionel Messi | Foto: EFE
Esta es la segunda vez que la ‘Pulga’ se queda con la Bota de Oro, ya que en 2025 fue la primera vez que la recibió cerrando, para ese entonces, la competencia con un total de 29 tantos.

El astro argentino Lionel Messi sigue dejando su huella en el fútbol en Estados Unidos en donde, por segundo año consecutivo, se quedó con la tan anhelada Bota de Oro de la MLS 2026.

El capitán del Inter Miami, a sus 39 años, se convierte en el máximo artillero de la MLS sumando este logro a su extraordinaria lista de hitos obtenidos desde su llegada al club en 2023.

Messi, que acaparó otras ocho Botas de Oro de la liga española con el Barcelona, es también el gran favorito a ganar por tercer año consecutivo el premio al Jugador Más Valioso (MVP), lo que sería otro récord en la competición norteamericana.

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Pero antes de quedarse con el MVP, el astro argentino tendrá que defender junto a sus compañeros el trono del Inter en los playoffs, los cuales se disputarán desde el próximo 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

Messi cerró la competencia con un total de 26 goles en 31 partidos disputados y se posicionó en lo más alto de la tabla de artilleros de la MLS.

Esta es la segunda vez que la ‘Pulga’ se queda con la Bota de Oro, ya que en 2025 fue la primera vez que la recibió cerrando, para ese entonces, la competencia con un total de 29 tantos.

Desde su llegada al Inter Miami a mediados de 2023, Messi ya cuenta con 76 goles en 84 partidos disputados en la fase regular con las ‘Garzas’.

Su impacto ya se sintió con fuerza en 2023, con la conquista del título de la Leagues Cup, pero su dominio se consolidó en 2024, su primer año como MVP.

Entonces, Messi marcó 20 tantos en las apenas 19 jornadas que disputó por diversos problemas físicos.

Además de Messi, otros cinco jugadores también tienen dos Botas de Oro en su vitrina: el inglés Bradley Wright-Phillips (2014, 2016) y los estadounidenses Chris Wondolowski (2010, 2012), Jeff Cunningham (2006, 2009), Taylor Twellman (2002, 2005) y Preki (1997, 2003).

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