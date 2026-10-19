Protestas en Francia: primer ministro anuncia toques de queda en varias ciudades del país tras los disturbios

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció "toques de queda" a partir de la noche de este lunes en Francia, después de los disturbios y saqueos registrados en las grandes ciudades durante el fin de semana.

"Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales", anunció el jefe de gobierno centroderechista tras una reunión de crisis, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida.

La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del gobierno en los diferentes departamentos franceses, conversen con los alcaldes, precisó.

Algunas medidas ya se anunciaron. En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12H00 y las 20H00 de este lunes, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta domingo.

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El gobierno se encuentra bajo presión para frenar los disturbios y saqueos que opacaron el sábado las multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y que se reprodujeron el domingo por la noche.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes "fallos" en la gestión policial de los disturbios y pidió "nuevos modos operativos" para "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que estos toques de queda no afectarán al partido de fútbol de Liga de Campeones previsto el martes, que enfrenta al Paris SG y al Barcelona en la capital francesa.

Lecornu descartó por el momento decretar el estado de emergencia, como le pidió el líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, al considerar "más adecuados" los toques de queda.

Entretanto, la Unión Europea (UE) pidió este lunes a Francia que proteja el derecho a manifestarse pacíficamente, aunque calificó de "inaceptables" los saqueos e incendios registrados durante el fin de semana.

"No se debe equiparar a las personas que se manifiestan pacíficamente con aquellas que cometen actos de violencia", declaró el portavoz de la Comisión Europea Markus Lammert.

"Los incendios provocados, los saqueos y los ataques contra personas o edificios públicos son inaceptables", añadió.

La Comisión Europea indicó además que mantiene un "contacto estrecho" con la autoridad reguladora francesa de los servicios digitales, Arcom, y que está dispuesta a prestarle apoyo para garantizar que las redes sociales respeten sus obligaciones, en particular la prohibición de difundir mensajes que inciten a la violencia.

"Cuando las plataformas en línea sospechan que pueden cometerse actos delictivos, están obligadas a informar de manera proactiva a las autoridades", señaló Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea para asuntos digitales.